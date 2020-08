En français, s’il vous plaît!

Non mais, quel affront ! Samedi, avant le match de la LNH, le crooner adoré de ces dames, Michael Bublé, a chanté Ô Canada « in English only ».

Alors que cet hymne national, un chant patriotique canadien-­français, a été écrit en français par Adolphe-Basile Routhier, que la musique a été composée par un Canadien français (Calixa Lavallée) et qu’en plus, l’œuvre a été commissionnée par le lieutenant-gouverneur Théodore Robitaille pour la cérémonie de la Saint-Jean-Baptiste !

Toute une année 2020 ! Après une Saint-Jean sans drapeau du Québec, on a droit à une partie de hockey sans hymne national en français.

Je ne sais pas vous, mais j’ai comme le sentiment que notre fierté et notre nationalisme en arrachent.

DO YOU SPEAK ENGLISH ?

Imaginez une seconde si c’était l’inverse qui s’était produit­­­.

Si avant un match de hockey à Winnipeg, on n’avait chanté le Ô Canada qu’en français... Je connais une couple de farmers­­­ de l’Ouest qui ne l’auraient pas trouvé drôle.

Pourtant si vous allez voir la section commentaires des différents reportages publiés dans les médias anglophones au sujet de cette controverse, vous allez trouver plein de variations sur le thème : « Bouhouhou, les Québécois sont juste une bande d’enfants gâtés qui se plaignent tout le temps pour rien ».

J’ai aussi lu pas mal de : « Get over it. Revenez-en ».

Si vous avez envie de voir ce que le ROC (Rest of Canada) pense de nous, si vous avez envie d’une petite séance de Quebec-bashing, allez lire ça.

C’est rempli de : « Il est temps de mettre fin au mythe des deux peuples fondateurs », et on y trouve aussi plusieurs variations de : « Les Québécois sont des racistes intolérants ».

On a même droit à des commentaires comme : « Pourquoi n’y a-t-il pas une version du Ô Canada en ukrainien/en punjabi/en pakistanais ? ».

« Le français est une langue morte qui n’est maintenue en vie que par un gaspillage massif de fonds publics ». Et bien sûr, le désormais classique :

« On devrait se débarrasser de ces parasites racistes ».

Tout ça juste parce qu’on s’offusque de ne pas entendre un hymne national qui a été composé en français être chanté en français.

Adolphe-Basile Routhier et Calixa Lavallée doivent se retourner dans leur tombe.

ÇA VA BIEN ALLER

Tiens, parlant de gens qui font des commentaires niaiseux sur les médias sociaux, je vous racontais récemment que les jumeaux Tadros, les chanteurs Éric et Daniel, multipliaient les perles antimasques.

En fait, je pourrais chaque jour publier dans Le Journal une chronique complète sur leurs énormités.

Voici la dernière en liste.

Éric Tadros a écrit sur Facebook : « Qui aurait cru qu’un jour, le simple fait de respirer librement en public serait considéré comme égoïste et comme un crime social ? »

Ben oui, Éric, le vilain gouvernement Legault demande aux bons citoyens québécois d’arrêter de respirer, de retenir leur souffle, il les asphyxie, que dis-je, il les bâillonne !

Misère ! Je comprends l’humoriste Arnaud Soly d’avoir quitté les médias sociaux.

Les complotistes antimasques se sont déchaînés sur lui à cause de sa vidéo hyper rigolote Les antimasques.

Il y a vraiment des gens qui n’entendent pas à rire.