HAMELIN, Jacques



À Montréal, le 2 août 2020 est décédé monsieur Jacques Hamelin.Il laisse dans le deuil, son épouse Lise Couture, ses filles Johanne (Éric) et France, 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, ainsi que ses soeurs Françoise, Lina et son frère Claude, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, St-François D'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréalle vendredi 7 août 2020 de 14h à 15h.