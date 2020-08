Je reste chez nous

Coup de cœur:

EP: C’est la quantité qui compte - Qualité Motel

Photo courtoisie

Le groupe Qualité Motel, volet électro de la formation Valaire, nous offrait en juillet dernier un nouvel EP intitulé C’est la quantité qui compte, un peu moins de deux ans après avoir dévoilé leur album C’est pas la qualité qui compte. Le groupe propose des sonorités très dansantes et rythmées, une très belle trame sonore pour meubler des soirées d’été. Les artistes Steeve Diamond, Kirouac, Claudia Bouvette, Mike Clay et LaF y font une apparition.

Disponible depuis le 24 juillet

Je reste:

Livre

L’animal

Photo courtoisie

L’auteure et chanteuse Stéphanie Boulay, membre du duo Les sœurs Boulay, dévoilait hier une courte nouvelle intitulée L’animal, publiée chez Québec Amérique. Elle a fait paraître un premier roman À l’abri des hommes et des choses en septembre 2016.

Disponible en librairie depuis le 4 août

Web

60 minutes avec Laurent Duvernay-Tardif

Photo courtoisie

L’athlète québécois Laurent Duvernay-Tardif, footballeur professionnel, récemment champion du Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, accorde un entretien d’une heure à Louis Morissette. Ils discutent de son parcours, de ses projets et de ses motivations pour l’avenir. L’entretien a été réalisé dans la salle virtuelle de l’espace Yoop.

Disponible depuis le 17 juillet dans la section VÉRO.TV sur ICI TOU.TV EXTRA

Cinéma

Au nom de la terre

Photo courtoisie

Réalisé par Édouard Bergeon, le film Au nom de la terre, d’une durée de 103 minutes, sera présenté ce soir au Cinéma Beaubien. On y suit le parcours de Pierre qui, après avoir repris la ferme familiale, s’endette et s’épuise de plus en plus au travail. Un film qui tente d’éclairer l’évolution du monde agricole depuis les 40 dernières années.

Ce soir à 21 h 30 au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est