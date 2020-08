Le Canadien et les Penguins s’affronteront en après-midi, vendredi

La Ligue nationale de hockey a dévoilé l’horaire de ses matchs pour la journée de vendredi. Le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh croiseront le fer à 16 h pour le quatrième duel de leur série qualificative, au Scotiabank Arena de Toronto.

• À lire aussi: Les cachettes sont commencées

Si un cinquième match est nécessaire entre les deux formations pour couronner un vainqueur, il aura lieu samedi.

Les Panthers de la Floride et les Islanders de New York auront quant à eux rendez-vous à midi, vendredi. Cette rencontre précédera celle entre les Predators de Nashville et les Coyotes de l’Arizona, qui se retrouveront à 14 h 30 sur la glace du Rogers Place, à Edmonton.

En soirée, les Blackhawks de Chicago et les Oilers d’Edmonton se disputeront les honneurs du match numéro 4 de leur série qualificative à compter de 18 h 45.

Les Maple Leafs de Toronto affronteront les Blue Jackets de Columbus à 20 h pour leur quatrième duel qui se tiendra à la même heure que le troisième prévu la veille, tandis que le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver auront rendez-vous à 22 h 45.

- La chaîne TVA Sports diffuse l’entièreté de la série Canadien-Penguins.