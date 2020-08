Midnight Sun: Fascination, raconté par Edward Cullen

Quinze ans après la publication de Fascination, premier tome de la saga Twilight, l’écrivaine américaine Stephenie Meyer propose un nouveau roman qui fait écho à la série culte: Midnight Sun. Très attendu, ce livre relate l’inoubliable histoire d’amour entre Edward et Bella, du point de vue d’Edward.

La saga Twilight a connu un succès international, avec près de 170 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 7 millions en français. Plus d’un million d’exemplaires ont été vendus du premier tome de la série, Fascination, dans sa version française.

Le livre compagnon de la série devait sortir après la parution de Révélation, mais a été retardé parce qu’une fuite avait rendu public plusieurs chapitres. La sortie mondiale du livre, prévue aujourd’hui, a été entourée de précautions et le manuscrit est demeuré confidentiel jusqu’à la dernière minute.

Chez Hachette Canada, l’équipe est heureuse de souligner les 15 ans du phénomène Twilight avec cette nouveauté. «C’est un roman extrêmement attendu par les fans du Québec. Ils pourront enfin découvrir la vision d’Edward sur sa rencontre et son histoire bouleversante avec Bella. Dans les yeux de Bella, Edward est tout simplement parfait. C’est intéressant de se plonger dans les pensées de celui-ci et de découvrir qu’il est beaucoup plus complexe et sombre qu’il ne laisse paraître!», a fait savoir Maude Bolduc-Brière, du service de presse.