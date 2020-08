Ottawa annonce un nouveau volet d'investissements en infrastructure pour faire face à la COVID-19

OTTAWA | La ministre fédérale de l’Infrastructure, Catherine McKenna, a annoncé mercredi un nouveau volet d’investissement de 3,3 milliards $ dédié à des projets visant à mieux adapter les édifices à la COVID-19, un peu partout au pays.

«Cela va rendre plus faciles les investissements dans des mesures concrètes pour rendre les écoles plus sécuritaires pour les enfants, de même que les établissements de soins de longue durée pour les personnes âgées et les gens qui y travaillent», a donné en exemple la ministre en précisant que l'approbation de projets sera rendue plus rapide.

En point de presse à Ottawa, elle a expliqué que ce volet, qui est intégré au plan à long terme Investir dans le Canada d’Ottawa, assurera un financement à hauteur de 80 % du fédéral pour de nombreux projets.

Il s’agit d’une augmentation de la part des coûts généralement assumés par le fédéral pour des projets d'infrastructure, en contrepartie des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux.