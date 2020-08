Un parcours remarquable

La belle aventure de la troupe The Young Cast à l’émission World of Dance vient de prendre fin. Les 11 danseurs de l’école District.Mao de Lévis ont été éliminés, hier, en demi-finale.

« C’est la plus belle expérience que j’ai faite de ma vie. On a mis tellement tellement d’efforts là-dedans­­­ », a lancé Alyssa Leblond, lors d’un entretien téléphonique.

The Young Cast a vu le jour, il y a neuf ans, dans les studios de l’école de danse de Lévis.

« On a franchi plusieurs étapes et on a fait tout ce qu’il était possible de faire. Il n’y a pas de déception. C’était notre récompense de se produire sur la grosse scène et devant les juges. On ressort de tout ça avec beaucoup de fierté », a-t-elle ajouté, lors d’un entretien.

La troupe de danseurs de 14 à 17 ans a entrepris son parcours, le 9 juin, lors de la troisième émission de qualifications, dans la catégorie junior.

Elle a accédé à l’étape des duels et ensuite aux demi-finales. Elle a présenté, hier, sa cinquième chorégraphie sur Bohemian Rhapsody de Queen.

Impressionnant

La demi-finale a été tournée le 12 mars. Le 13, ils fermaient les studios à Los Angeles.

« On l’a échappé belle. On a senti la panique dans les aéroports à notre retour. Nous sommes revenus tout juste avant le confinement », a-t-elle relaté.

La jeune danseuse et la troupe ont eu l’occasion de rencontrer les juges Jennifer Lopez, Ne-Yo et Derek Hough.

« Ils sont vraiment gentils et ils prennent le temps de jaser avec nous avant et après les prestations. Jennifer Lopez, c’est notre idole et c’était impressionnant de la rencontrer en vrai », a-t-elle mentionné.

Cette présence dans une émission regardée par des millions de téléspectateurs pourrait avoir des retombées intéressantes pour The Young Cast.

« World of Dance est une référence dans le domaine de la danse. Ça donne une visibilité qui peut apporter des contrats pour des spectacles et des événements privés », a précisé Marie-Odile Haince-LeBel, propriétaire de l’école de danse District.Mao et chorégraphe de la troupe The Young Cast, avec Caroline Lemieux.