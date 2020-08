5 films et séries de type «thriller» à voir avant la fin de l’été

En collaboration avec

Les films de type «thriller» combinent avec justesse les sensations fortes des films d’action et les mystères à résoudre des séries policières.

Ce sont vos favoris? Pour en dénicher d’excellents, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue fournis de productions québécoises uniques, de longs-métrages sublimes et de séries télé résolument addictives. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Ce mois-ci, plusieurs films et séries feront leur apparition sur la plateforme. Pour vivre des soirées enlevantes dans le confort de votre salon (ou de votre chalet!), essayez l’une de nos suggestions.

Série dramatique — Dès le 6 août, un nouvel épisode chaque semaine

Dans les romans qui l’ont mise au monde, Nancy Drew, parfois connue en français sous le nom d’Alice Roy, est une détective en herbe qui résout tous les crimes de son village natal. Pour la toute nouvelle mouture télévisuelle de ses aventures, on suit l’héroïne qui est maintenant une jeune adulte, serveuse dans un restaurant. Un soir, une femme est retrouvée morte dans le stationnement de l’établissement. Pour la Sherlock en devenir, c’est l’occasion de renouer avec son côté policier... pour le meilleur et pour le pire.

La version française de cette série est exclusive à Club illico.

Film de type «thriller» — Mis en ligne le 6 août

La fille de David Kim est portée disparue et ce dernier ne s’arrêtera pas avant de la retrouver. Avec l’aide d’une détective, il traque le ravisseur de sa progéniture dans un dédale sur les médias sociaux et dans les profondeurs du web. Eh oui: Recherche se déroule presque entièrement sur des écrans d’ordinateur et de téléphones intelligents!

Si vous ne parlez pas bien l'anglais, rassurez-vous: chaque texto, site web ou courriel présenté à l’écran a été minutieusement recréé dans la langue de Molière pour la version française.

Film d’action — Mis en ligne le 6 août

Les films Le Justicier sont en fait une adaptation de la série télévisée du même nom, diffusée sur les réseaux américains dans les années 1980. Dans ce deuxième opus, on retrouve l’agent des services secrets Robert McCall (Denzel Washington), maintenant retraité, alors qu’il travaille comme chauffeur de taxi à Boston. Quand son amie Susan est sauvagement tuée par des malfrats, il décide de traquer les coupables pour la venger.

Jusqu’où cette quête le mènera-t-il?

Film de type «thriller» — Mis en ligne le 13 août

C’est le cauchemar de toutes les mères de famille devenu réalité. Shaun (Gabrielle Union) se rend dans la maison hypersécurisée de son défunt père en compagnie de ses enfants. Quelques heures plus tard, quatre criminels ont séquestré les petits dans la demeure, laissant Shaun prise au piège au-dehors. Déterminée, elle fait tout pour sauver ses trésors.

Haletant et efficace, le film plaira à tous ceux qui ont adoré le classique La chambre forte (2002).

Série dramatique — Mise en ligne le 27 août

Vous êtes déjà fan de cette série accrocheuse? La saison 3 arrive à grands pas – et quelle aventure! Dans les deux premières, on suivait le jeu du chat et de la souris entre Eve Polastri, une agente des services secrets britanniques et Villanelle, une dangereuse criminelle.

Dans la saison 3, Villanelle prépare son mariage, Eve se relève de son altercation mortelle à Rome et toutes les deux s’affrontent à nouveau dans un duel qui pourrait être fatal.

La version française de cette série est exclusive à Club illico.

Vous avez besoin d’autres enquêtes à vous mettre sous la dent? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutés.