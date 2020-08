MORENCY, Alain



À Laval, le 2 août 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Alain Morency.Il laisse dans le deuil son épouse Odette Lafleur, ses enfants Sébastien (Julie), Alexandre, Geneviève (Nicolas), ses petits-fils Olivier et Mathis, ses frères Gaétan, Gilbert, Roger, Sylvain, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le 9 août 2020 de 11h à 17h au:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h à la chapelle du complexe.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, formulaires disponibles au salon.