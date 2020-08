HANDFIELD, A. Yvon



Le 1er août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur A. Yvon Handfield, conjoint de madame Marianne Lévesque.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants feu Claude, Réal, feu Daniel, Luc, feu Michel, Ginette, ses petits-enfants Stéphane, Martin, feu René, Jennifer, Chantal, et ses quatre arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Bernard et ses soeurs Agathe, Lucie, Marielle et Claire, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comLe samedi 8 août 2020 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.