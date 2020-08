Augmentation des cas: clinique de dépistage mobile à Drummondville

DRUMMONDVILLE | À la suite d’une hausse du nombre de cas dans les derniers jours, la santé publique a déployé jeudi une clinique mobile de dépistage à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Toute la journée, les gens ont afflué pour se faire tester, peu importe les raisons.

Mardi et mercredi, 12 Drummondvillois ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Ces cas seraient potentiellement liés à la même source, selon la santé publique, qui poursuit son enquête épidémiologique.

On devrait en savoir plus sur cette possible éclosion au cours des prochains jours. D'ici là, la population de Drummondville est à nouveau invitée vendredi à la clinique de dépistage mobile derrière la bibliothèque.

En attendant le résultat, les gens doivent s'isoler à la maison. Dans le secteur de la Mauricie–Centre-du-Québec, le délai est de trois à cinq jours.

«C'est l'été, on manque un peu de ressources humaines. Mais on travaille très fort dans le but de raccourcir ces délais», indique Annie Deschambeault, chef du service prévention au CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec.