Cinq activités gratuites à faire au mois d’août à Montréal

MONTRÉAL – Impossible de s’ennuyer l’été à Montréal, même avec une pandémie qui plane encore sur la ville! En effet, les citadins profitent des terrasses extérieures, des parcs et des rues piétonnières, question de redécouvrir les quartiers. Pour profiter au maximum du dernier mois estival, voici cinq activités originales et gratuites à faire durant le mois d’août.

Promenades à vélo gratuites dans le Vieux-Montréal

PHOTO COURTOISIE

Tous les dimanches du mois d'août, l’agence de location du Vieux-Montréal Ça roule Montréal offre des centaines de promenades gratuites dans le cadre de la campagne Vélo Life lancée avec la marque de barres énergétiques CLIF. Vous pouvez notamment tenter le parcours personnalisé de l’ambassadeur du programme, le comédien Felix-Antoine Tremblay, qui vous fera découvrir la métropole différemment sur deux roues.

* Pour réserver un vélo, rendez-vous au https://caroulemontreal.com/ et utilisez le code promo CLIFBAR

Du pousse-pousse sur la rue Sainte-Catherine

PHOTO COURTOISIE

Une activité inusitée se tiendra tous les week-ends sur la rue Sainte-Catherine: des promenades gratuites de pousse-pousse! Des athlètes seront aux commandes des quatre véhicules dans le cadre de l'initiative «Cours pour ta cause», afin de financer leurs entraînements. Une programmation complète a été montée par l'organisme XP_MTL pour animer la rue. Vous pouvez assister également à des performances d'escouades de mannequins, de comédiens et d’athlètes.

* Pour voir la programmation complète, rendez-vous au https://xpmtl.com/

Une exposition à ciel ouvert dans le Village gai

PHOTO COURTOISIE

La galerie d’art à ciel ouvert «La Galerie Blanc», située en plein cœur du Village, présente cet été l’exposition Village Motel, qui remet en question les codes de la culture populaire à travers une quarantaine d'œuvres de divers artistes visuels. Les thèmes illustrés sont inspirés par le rêve américain, les coutumes sociétales et même la culture drag. Les passants et les amoureux d’art contemporain pourront s’y rendre à n’importe quelle heure du jour pour être transportés dans ce monde parallèle et absurde. D’ailleurs, plusieurs artistes canadiens ont participé à l’exposition, dont la Montréalaise Maya Fuhr.

* Jusqu’au 30 avril 2021, au coin des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe

Bain de soleil à la plage de l’Horloge

PHOTO COURTOISIE

Saviez-vous qu’il existe une plage de sable fin en plein cœur du Vieux-Port? En effet, la plage de l’Horloge est l’endroit idéal pour un bain de soleil seul ou entre filles. Située au pied de la Tour de l’Horloge, la plage est dotée de brumisateurs et de douches pour vous rafraîchir à n’importe quel moment. Plusieurs Montréalais en profitent pour méditer au soleil ou encore lire un roman, les deux pieds dans le sable. L’admission y est totalement gratuite. À noter qu’en raison de la COVID-19, le mobilier a été retiré des plages et qu’il faut prévoir apporter vos propres chaises.

* Ouvert de 11h à 19h - Située au pied de la Tour de l’Horloge, sur la rue de la Commune Est.

Cinéma sous les étoiles tous les mercredis

PHOTO COURTOISIE

Vous ne possédez pas de véhicule et vous désirez quand même vivre une expérience de ciné-parc? Si tel est le cas, participez à l'événement d’été «Ciné-Parc Dante», qui est de retour dans le décor bucolique du parc Dante dans la Petite-Italie. Ce rendez-vous annuel propose plusieurs films du répertoire du cinéma italien. Les films seront diffusés sur grand écran, tous les mercredis soirs. Que vous soyez un véritable cinéphile ou un résident du quartier, cette soirée cinéma à la belle étoile est l’activité parfaite à faire en temps de pandémie.

* Tous les mercredis au parc Dante (coin Dante/de Gaspé) à 21h