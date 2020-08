Conseil de grand-mère

Avant de faire ce que j’ai fait, j’aurais donc aimé lire ce que vous avez répondu ce matin à cette « Mamie triste » qui, voyant son petit-fils dépérir parce que sa mère disait tellement de mal de son père dont elle était séparée, que l’enfant ne voulait plus le revoir.

Plutôt que d’essayer subtilement de rendre ma petite-fille consciente qu’elle se privait de voir un père qui l’aime et qu’elle risquait de le regretter un jour, j’ai tenté de rendre ma fille consciente du mal qu’elle faisait à son enfant en dénigrant son ex, un homme qui ne méritait pas ça. Avec pour résultat qu’elle ne décolère pas à mon endroit. Avoir tenté de la sensibiliser au fait que l’aliénation parentale qu’elle exerçait sur sa fille risquait de lui attirer des malheurs plus tard, quand elle réaliserait que sa mère lui avait menti sur son géniteur, m’en a fait une ennemie jurée.

Ma fille m’a fermé définitivement sa porte depuis trois ans et je ne peux plus voir ma petite-fille. En voulant ménager ma relation avec un gendre qui ne méritait pas de se faire traiter comme ma fille le faisait, en voulant que ma petite-fille conserve une bonne relation avec son père, je me suis fait chasser comme une méchante personne alors que ce que je voulais c’était le bien de tout le monde. Je me serais mêlé de mes affaires que je pourrais voir ma petite-fille. Comment me pardonner ma maladresse ?

Autre mamie triste

La meilleure intention du monde ne donne malheureusement pas toujours le résultat escompté. Il vous reste à espérer qu’un jourvotre fille regrette doublement d’avoir ainsi manipulé sa fille,quand cette dernière prendra conscience de la vérité. Non seulement sa mère l’aura-t-elle privé de son père, mais également de sa grand-mère. La côte sera longue à remonter.