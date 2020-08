COVID-19: une maladie «particulièrement vicieuse», selon le Dr Jean-François Chicoine

Le nouveau coronavirus est «cruel», parce qu'il nous oblige à nous éloigner les uns des autres, affirme le pédiatre Jean-François Chicoine.

Si, du point de vue scientifique, au début de la pandémie, il s'est intéressé au virus, à propos duquel on apprenait chaque jour quelque chose de nouveau, sa vision de la COVID-19 a depuis changé, explique le médecin du CHU Sainte-Justine dans le nouveau balado de QUB radio, Et après..., animé par Josélito Michaud.

«Je me suis mis à la détester, parce que je voyais toutes les maladies, toutes les problématiques sociales, éducatives, le monde de l’enfance et tout le réseau de santé [...] qui s’écroulaient et qui étaient délaissés au profit de la COVID-19.»

«Voilà une maladie particulièrement vicieuse, parce qu’elle atteint ce qu’on a de plus humain, c’est-à-dire le rapport avec l’autre, le contact, la communication, la compassion pour l’autre», déplore-t-il.

ÉCOUTEZ l'épisode complet du balado Et après...

Et après: Josélito Michaud va à la rencontre de 20 personnalités publiques pour échanger sur la suite des choses, établir des pistes de réflexion et essayer de comprendre à quoi ressemblera le monde d’après.