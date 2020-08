Déconfinement: un Festibière à Québec cet automne?

QUÉBEC | L'annonce du gouvernement Legault mercredi sur la possibilité de tenir des événements ouvre des portes. Comme d'autres organisations, le Festibière de Québec envisage différentes avenues comme une édition à l'automne.

«C'est une mouture complètement différente qui pourrait avoir lieu», a expliqué le promoteur de l'événement, Sébastien Huot à TVA Nouvelles, au lendemain de l'annonce.

«On est en mode réflexion, a-t-il ajouté. Est-ce qu'on pourrait écouter les directives de la santé publique et avoir un événement? C'est le genre de réflexion qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Si on est capable, on va aller chercher les approbations des instances, avec la Ville de Québec.»

Dans les dernières années, l'événement accueillait quelque 125 000 visiteurs en cinq jours. Le rendez-vous annuel se donne habituellement vers la fin du mois d'août. Si le Festibière prend vie en 2020, ce sera à l'automne.

«On parle ici de bulles de 250 personnes, donc le fait de changer de bulle peut être une option, a ajouté le promoteur. Évidemment, tout porte à croire que la gestion va se porter là-dessus (...) le fait de gérer la distanciation du public, les employés de part et d’autre dans les différentes bulles.»

Respecter les mesures sanitaires, et s'assurer d'être rentable sont les deux points sur lesquels l'équipe devra réfléchir.

«Si au niveau financier on est capable, on va vouloir présenter (cette édition)», a ajouté M. Huot.

La décision sera prise d’ici quelques semaines.