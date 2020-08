«Flashwood» : Décousu mais prometteur...

Avec Flashwood, son premier long métrage à titre de réalisateur qu’il a tourné avec plusieurs de ses bons amis acteurs, Jean-Carl Boucher propose une œuvre singulière et décousue qui brosse le portrait d’une jeunesse qui se cherche.

Produit de manière artisanale, Flashwood met en scène une bande de jeunes qui s’ennuient et qui errent sans but précis dans leur banlieue morne. Petits bums sans envergure, Luc (Pier-Luc Funk), Hugo (Antoine Desrochers), Chris (Laurent-Christophe de Ruelle) et Louis (Simon Pigeon) passent en effet leurs journées à parler de tout et de rien (mais surtout de sexe), en sirotant leurs bouteilles de bière et en fumant des joints.

Le film qui a été tourné en trois étapes sur une période de sept ans suit l’évolution de ces personnages au fil des étés alors que certains d’entre eux commencent à flirter avec le milieu du crime organisé.

Jean-Carl Boucher (la vedette des populaires comédies 1981,1987 et 1991) ne s’en est pas caché : il a abordé le tournage de Flashwood comme «un laboratoire» pour expérimenter avec ses amis acteurs qu’il avait déjà côtoyés dans la série Tactik et les films Un été sans point ni coup sûr et 1987.

De donnes idées

S’appuyant ainsi sur une chimie déjà existante au sein de son groupe de comédiens, le jeune réalisateur a créé un film qui mise beaucoup sur l’improvisation et sur le naturel des interprètes, mais il manque à son récit un fil conducteur. Si certaines scènes offrent de purs moments de vérité et d’authenticité, d’autres ont plus ou moins d’intérêt et s’éternisent inutilement. Le résultat est forcément inégal et décousu, mais nous permet tout de même de percevoir le talent prometteur de Jean-Carl Boucher derrière la caméra.

Flashwood (3/5)

Un film de Jean-Carl Boucher

Avec Pier-Luc Funk, Simon Pigeon, Antoine Desrochers, Karelle Tremblay et Laurent-Christophe de Ruelle