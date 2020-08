Le Festif! pourrait revenir à la charge

Le Festif! de Baie-St-Paul pourrait présenter quelques événements à l’automne.

Les nouvelles directives gouvernementales concernant les rassemblements extérieurs de 250 personnes et les festivals ouvrent la porte à un retour du Festif!

«Nous sommes présentement en vacances, mais on a déjà quelques intentions pour septembre», a fait savoir, dans un échange de courriels, sans aller plus loin, le directeur général et artistique Clément Turgeon.

Le Festif! devait présenter, les 24 et 25 juillet derniers, un événement intitulé La Petite affaire avec Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords, Patrick Watson et trois artistes qui n’avaient pas été révélés.

Il s’agissait d’une série de 12 courtes prestations de 40 minutes en plein-air offertes par six artistes, présentés devant un maximum de 40 spectateurs payants et présentées dans des lieux séparés et inusités.

La Santé publique avait mis un terme à La Petite affaire parce que l’événement était considéré comme un festival parce qu’il durait plus d’une journée et il y avait plus d’un spectacle par jour. Ce qui était interdit par le gouvernement jusqu’à l’annonce de mercredi de la ministre du Tourisme Caroline Proulx.