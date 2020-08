Le Festival Présence autochtone a lieu ce week-end

MONTRÉAL – Le 30e Festival International Présence autochtone se mettra en branle ce vendredi, 7 août, sur la Place des Festivals, et se tiendra jusqu’au dimanche 9 août.

Les après-midis du week-end seront consacrés à des prestations d’artistes des Premières Nations. On célébrera l’imaginaire autochtone avec ses animaux mythiques et ses esprits tutélaires en marionnettes géantes, qui déambuleront sur le site à la fois pour rappeler les plus belles heures de Présence autochtone et insuffler de l’espoir en cette période post-pandémique.

Des projections de films auront lieu au Cinéma du Musée. Des œuvres de l’artiste mitchif Christi Belcourt, évocatrices de l’eau, du territoire nourricier et de la Mère Terre, seront en outre disposées sur la rue Sainte-Catherine pour attirer l’œil des passant(e)s.

L’auteure-compositrice innue Kanen, le danseur traditionnel Ojeda, la chanteuse wendate Eadsé et la chanteuse folk atikamekw Laura Niquay figurent parmi les artistes qui se produiront à Présence autochtone cette année. Les internautes pourront aussi se délecter du concert en ligne «Trancestral», qui mariera les musiques soufies et autochtones, le vendredi, à midi. Une version remontée sera disponible à partir du lundi 10 août.