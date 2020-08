Les 6 clés de la victoire

TORONTO | En plaçant les Penguins au pied du mur, le Canadien s’est donné deux occasions de créer l’une des plus grandes surprises du premier tour des dix dernières années.

Advenant qu’il parvienne à compléter cette mission, qui semblait au départ impossible, et si on se base sur l’écart de points qui le séparait de ses rivaux à l’interruption de la saison, le Tricolore causerait le quatrième plus important revirement de la décennie.

Ses 15 points d’écart le placeraient derrière les succès inattendus du printemps 2019 des Blue Jackets (30 points de retard) sur le Lightning et de l’Avalanche (17 points) sur les Flames ainsi que derrière celui des Kings (16 points) sur les Canucks lors des séries éliminatoires de 2012.

Pour y parvenir, de préférence vendredi après-midi, la troupe de Claude Julien devra impérativement appliquer six principes importants.

1. C’est loin d’être fini

La fougue de la jeunesse incite parfois à se projeter trop rapidement dans l’avenir. Les jeunes du Canadien devront éviter de tomber dans ce piège, car les Penguins en ont vu d’autres. On ne dispute pas au-delà de 170 matchs éliminatoires sans avoir vécu un brin d’adversité. D’ailleurs, les parcours menant à la coupe Stanley sont parsemés d’embûches. Les Penguins peuvent en témoigner. Lors de leurs deux dernières conquêtes, ils ont fait face à l’élimination à quatre occasions.

2. Réduire le temps de possession de Sidney Crosby

Ça commence par les mises en jeu. Chaque duel remporté enlève un minimum de cinq secondes de temps de possession à l’unité du meilleur joueur des Penguins. Un résultat non négligeable, particulièrement en zone défensive. Au cours des deux derniers matchs, Phillip Danault a fait un travail de maître à ce niveau. Lundi et mercredi, il a remporté 20 de ses 27 confrontations (74 %) contre le capitaine des Penguins. Près de Carey Price, le Victoriavillois a eu le meilleur 12 fois sur 18 (67 %).

3. De l’air pour Carey Price

Depuis le deuxième match, les attaquants des Penguins sont beaucoup plus insistants près du filet du Canadien. Patric Hornqvist rôde autour de Carey Price sans arrêt, et plusieurs retours de lancers sont disponibles. Mercredi soir, les représentants de la Pennsylvanie ont décoché ou fait dévier 11 tirs depuis l’enclave. Les arrières du Tricolore devront faire le ménage et faire payer tout adversaire trop téméraire.

4. Lancer, lancer, lancer

Plusieurs collègues de Pittsburgh ont affirmé que s’il y était allé au mérite, Mike Sullivan aurait choisi Tristan Jarry pour affronter le Canadien. Il a préféré donner le filet à son vétéran Matt Murray, vainqueur de deux coupes Stanley. Sauf que l’Ontarien connaît une série en montagnes russes. Il se commet rapidement et accorde beaucoup de retours. Ses déplacements imprécis l’amènent souvent à être déporté un peu à l’extérieur de son filet. Lancer de partout et faire bouger Murray le rendront vulnérable.

5. Fermer la zone neutre

Méfiez-vous des eaux qui dorment. Kristopher Letang n’a toujours pas noirci la feuille de pointage, et Evgeni Malkin a été limité à une mention d’assistance. Ils sont dus pour exploser. Pour limiter les risques, le Canadien devra embouteiller la zone neutre. Sans les longues passes et les entrées de territoire à pleine vitesse, les gros canons des Penguins sont privés de deux outils importants de leur arsenal.

6. Rester loin du cachot

Diminuer le temps de réaction et l’espace de manœuvre des Penguins n’est déjà pas chose simple à forces égales, imaginez avec un homme en moins. Limités à un but en 12 occasions lors des deux premiers matchs, les Penguins ont fini par trouver la bonne recette. Créant une brèche entre les attaquants et les défenseurs, l’attaque massive des Penguins a marqué deux fois en 59 secondes. En raison de son jeu à cinq contre cinq, plus solide que celui de son adversaire, le Canadien s’en est remis. Mais ça pourrait bien ne pas être le cas la prochaine fois.