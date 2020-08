Magasin Laura a vu ses ventes plonger de 70 %

Aujourd’hui à l’abri de ses créanciers, l’enseigne montréalaise Magasin Laura a vu ses ventes plonger d’environ 70 % depuis mars. La compagnie traîne des dettes et des charges financières de 103,4 millions $.

Selon le rapport du contrôleur au dossier, soit KPMG, la chaîne de vêtements pour femme possédant les bannières Laura et Melanie Lyne avait engrangé des profits au cours de ses deux dernières années.

La situation a toutefois changé en 2020 où Magasin Laura a enregistré des pertes au cours des cinq premiers mois de son exercice financier. Les ventes ont chuté dans les magasins, mais également sur le Web.

De 1918 employés avant la COVID-19, l’enseigne en compte maintenant 1063 à travers son réseau de 140 boutiques au Canada et à son siège social. Ce sont 72 salariés qui n’ont pas été rappelés au siège social à Montréal.

Dans le rapport du contrôleur, on peut lire que Magasin Laura a vu pour la première fois ses ventes grimper par rapport à l’an dernier sur le Web au cours des deux premières semaines de juillet. La hausse a été de 32 %.

Toutefois, dans les magasins, la chute des ventes s’est poursuivie le mois dernier. La baisse a été de 55 % par rapport à juillet 2019.

En raison des revenus de l’entreprise, Magasin Laura n’a pas eu accès au programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial. Une mesure qui a été déployée pour aider les commerçants à traverser la crise.

Selon le contrôleur, sans le soutien de son prêteur, soit la BMO, Magasin Laura ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses obligations financières.

La bannière doit notamment 2,1 millions $ à ses clients membres de son programme de fidélité. Magasin Laura a également une dette de près de 23 millions $ envers des entités appartenant aux propriétaires de la chaîne, soit la famille Fisher. L’entreprise n’a aussi pas payé ses loyers depuis avril.

Plan de relance

Pour l’heure, il n’est pas possible de savoir le nombre de boutiques qui fermeront. Le contrôleur mentionne qu’au cours des prochaines semaines, la direction va discuter avec ses bailleurs ainsi que ses créanciers pour trouver des solutions. Un plan de restructuration sera aussi élaboré.

La semaine dernière, l’enseigne Magasin Laura s’est placée sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Les activités du groupe se poursuivent dans les magasins et en ligne.

«Nous sommes en activité depuis 90 ans, et grâce à l'énergie et à la passion de toute notre équipe, nous sommes convaincus que l'entreprise émergera du processus de la LACC encore plus forte et plus résiliente qu'auparavant», avait indiqué dans un communiqué le PDG Kalman Fisher.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie se retrouve à l’abri de ses créanciers. En 2015, une restructuration avait aussi été nécessaire. Jeudi, il n’a pas été possible de discuter avec le responsable du dossier chez KPMG.