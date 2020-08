Québec donnera 1 M$ en aide humanitaire d’urgence au Liban

Le gouvernement du Québec accordera une aide humanitaire d’urgence de 1 M$ pour le Liban.

C’est ce qu’a annoncé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Nadine Girault, par voie de communiqué jeudi soir.

Cette aide vise à «soutenir des projets d’action humanitaire destinés à la population libanaise» après les explosions qui ont dévasté Beyrouth, mardi.

La somme sera donnée à des organismes de coopération internationale du Québec, précise le communiqué.

«Les liens étroits qui unissent le pays du Cèdre et le Québec, dont notre appartenance à la Francophonie, font en sorte que cette catastrophe a ici une forte résonnance. Les Libanais sont un peuple résilient et fier, qui a traversé de grandes épreuves par le passé», soutient Mme Girault dans le communiqué.

Le plus récent bilan de la tragédie fait état de 149 morts, près de 5000 blessés. Les pertes matérielles sont quant à elle estimées à plus de 5 milliards de dollars US.