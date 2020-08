Saputo: les profits montent, mais les revenus baissent

Le bénéfice net a fortement grimpé chez Saputo au dernier trimestre même si les revenus ont diminué.

Le profit net a atteint 141,9 millions de dollars, une augmentation de 16,9 % par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice par action a été de 35 cents contre 31 cents il y a un an pour le trimestre correspondant.

Les revenus ont connu un chemin inverse, puisqu’ils ont baissé de 7,6 % pour s’établir à 3,391 milliards $.

La multinationale québécoise a expliqué que la pandémie de COVID-19 a affecté la demande dans tous ses secteurs. «Dans l’ensemble, les volumes de ventes du segment de détail ont augmenté, alors que ceux des segments de services alimentaires et industriel ont diminué», a précisé Saputo.

Au Canada, l’entreprise a joui «d’une hausse des volumes de ventes, principalement dans la catégorie du lait nature», contrairement aux États-Unis où les ventes ont diminué.

Fusion aux États-Unis

Au sud de la frontière, Saputo a d’ailleurs annoncé la fusion de ses deux divisons, la Division Fromages (USA) et la Division Aliments laitiers (USA), qui s’appellera la Division Produits laitiers (USA).

Cette initiative devrait dégager des synergies et permettre à l’entreprise «d'avoir une plateforme américaine plus agile, alignée sur une stratégie commune, et d'être en position pour servir ses marchés de manière plus efficace, puisque les habitudes et les attentes des consommateurs peuvent évoluer rapidement».

Du cheddar royal vendu au Canada

Saputo a annoncé jeudi le lancement au Canada du cheddar britannique Cathedral City, le «fromage le plus populaire au Royaume-Uni».

Propriétaire de cette marque, le transformateur laitier québécois a souligné par communiqué que ce produit est «fabriqué par le seul fabricant de fromage cheddar qui détient un brevet royal depuis plus de 20 ans, ce qui signifie que le cheddar est livré à la maison royale de Sa Majesté la reine».

Ce fromage est élaboré par la crémerie de Davidstow, à Cornouailles, dans le sud de l’Angleterre. Le lait provient de 330 fermes laitières. Ce produit est emballé au Royaume-Uni avant d’être exporté au Canada.

Au pays, il est vendu dans 500 magasins et le sera cet automne dans les magasins appartenant à Loblaws.