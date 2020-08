Tiger dans la course

Tiger Woods a profité des bonnes conditions de jeu en matinée, jeudi, pour plonger dans les chiffres écrits au crayon rouge. Une bonne affaire afin d’éviter de se retrouver dès le départ à la traîne. Pas mal pour chasser la rouille.

Même si la grisaille était de la partie comme ce sera la norme en matinée durant ce Championnat de la PGA d’Amérique à San Francisco, l’Américain de 44 ans a joué d’astuce sur le TPC Harding Park en ramenant une carte de 68 (-2). Elle lui permet d’occuper le 20e rang à égalité.

L’homme aux quatre trophées Wanamaker était particulièrement fier de son dernier roulé peu commode lui ayant permis de sauver la normale au dernier trou.

« J’ai effectué de bons roulés durant cette ronde et la plupart du temps aujourd’hui (jeudi), j’ai raté mes coups aux bons endroits. Sur ce parcours, il faut vraiment rester dans l’allée, car en frappant la balle dans l’herbe longue fournie, c’est impossible d’atteindre le vert selon la position de la balle. J’ai réussi à effectuer cette mission, a expliqué celui qui a touché la moitié des 14 allées et atteint 12 des 18 verts en coups prescrits.

« Ce parcours sera de plus en plus difficile. J’ai profité des verts réceptifs et du peu de vents. En après-midi, le vent devrait se lever et le terrain se raffermir », a analysé celui qui prendra le départ à 14 h, heure locale, vendredi.

Hadwin en bonne posture

Le Canadien Adam Hadwin a trouvé un excellent moyen d’amorcer le tournoi sur les chapeaux de roues. Quoi de mieux qu’un aigle dès le premier trou, une normale 4 de 384 verges ?

Depuis 74 verges à son second coup, sa balle a bondi sur le vert et disparu dans la coupe. Il a ensuite ajouté deux oiselets, commettant des gaffes aux 15e et 18e en inscrivant des bogueys.

« Premier tournoi majeur depuis l’Open à Portrush il y a 13 mois et je réussis à démarrer avec un aigle, je ne peux demander mieux. C’est une belle façon de faire tomber la nervosité, a raconté le golfeur ayant remis une carte de 68 (-2). J’essayais simplement d’approcher le drapeau.

« C’était ensuite une ronde solide, a ajouté celui qui ne savait pas à quoi s’attendre avec son jeu. Le retour était plus difficile du 12e au 15e, mais j’ai réussi à tenir le coup. »

Pour la première fois de l’histoire du tournoi, quatre Canadiens y participent. Corey Conners a retranché un coup à la normale tandis que Mackenzie Hughes et Nick Taylor en ont bavé. Le premier a signé une carte de 73 (+3) et l’autre, 76 (+6).