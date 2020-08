Un fonds innovation et santé très attrayant

En cette période de guerre mondiale contre la COVID-19, les secteurs de l’innovation et des soins de la santé ont le vent dans les voiles.

Sentant qu’il y a de l’intérêt de la part des investisseurs, une quinzaine de firmes de courtage et de gestion de patrimoine, dont les plus grosses au pays, ont décidé de participer à titre de « placeurs pour compte » au premier appel public à l’épargne du Fonds de dividendes durables des secteurs de l’innovation et des soins de santé.

Ce fonds innovation et santé est un fonds d’investissement à capital fixe, dont le prix des parts est initialement fixé à 10 $. Le promoteur et gestionnaire du Fonds ? C’est Middlefield Limited, groupe financier qui a une longue feuille de route dans le monde du placement avec quelque 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le Fonds va se négocier à la cote de la Bourse de Toronto sous son nom anglophone Sustainable Innovation & Health Dividend Fund, dont le symbole boursier sera SIH:UN. Les promoteurs du Fonds prévoient verser un dividende de l’ordre de 4 % par année.

Les entreprises privilégiées par le Fonds sont celles qui sont liées au commerce électronique, au télétravail, aux soins de santé à distance, aux sciences de la vie numériques et aux technologies.

Bien que les secteurs des soins de santé et des technologies ont obtenu un rendement supérieur à celui des indices boursiers au cours des 10 dernières années, ces secteurs sont malheureusement sous-représentés au Canada dans l’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto.

LA STRATÉGIE

Quelque 80 % de l’actif du portefeuille du Fonds sera géré de façon active en misant sur des titres de sociétés spécialisées dans le commerce électronique, le télétravail, les soins de santé à distance et les sciences de la vie.

Au nombre des compagnies visées, on retrouve :

Commerce électronique : Shopify Inc., Ocado Group PLC et Granite Real Estate Investment Trust

Shopify Inc., Ocado Group PLC et Granite Real Estate Investment Trust Télétravail : Microsoft Corporation, Okta Inc. et Home Depot Inc.

Microsoft Corporation, Okta Inc. et Home Depot Inc. Soins de santé par voie numérique : Apple Inc., Teladoc Health Inc. et UnitedHealth Group Inc.

Apple Inc., Teladoc Health Inc. et UnitedHealth Group Inc. Sciences de la vie : CRISPR Therapeutics, AstraZeneca PLC, Danaher Corporation, Moderna, Inc., Merck & Co., Inc., Johnson & Johnson et Pfizer Inc.

Le 20 % de l’actif restant sera investi dans des fonds privés des mêmes secteurs d’activités.

LES PERSPECTIVES

Voici quelques statistiques relevées par Middlefield pour nous montrer à quel point le nouveau Fonds offre un bon potentiel de croissance.

Le commerce électronique aux États-Unis augmentera de sorte à représenter 15,5 % de l’ensemble des ventes au détail en 2022, comparativement à seulement 9,9 % en 2018.

Le marché mondial de la télésanté pourrait grimper de 17 % par année, pour atteindre possiblement les 55 milliards $ US (73 G$ CA) d’ici 2025, le double de cette année.

Pour sa part, la valeur du marché mondial des activités pharmaceutiques en ligne devrait grimper à plus de 190 milliards de dollars américains (plus de 250 milliards de dollars canadiens) d’ici 2027, en hausse annualisée de 16,5 %.

Les perspectives relatives à un vaccin contre la COVID-19 semblent encourageantes aux yeux de Middlefield alors qu’au moins 140 vaccins sont en cours d’évaluation à l’échelle mondiale.