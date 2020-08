VALLÉE, Edith



Le 29 juillet 2020, est décédée Mme Edith Vallée, épouse de feu M. Sévérin Dubois.Elle laisse dans le deuil, ses quatre enfants, Nicole (Raymond Paré), Denise, Yves (Johanne Mercille), Gilles, ses six petits-enfants, Gabriel, Martine (Stéphane Fortier), Sébastien (Caroline Valade), Jean-Simon (Marie-Claude Nadeau), Marie-Pier (Vincent Ducharme), Marc-Olivier, ses cinq arrière-petits-enfants Philip, Jacinthe, Jérémy, Alexandre, Jessica, ses six arrière-arrière-petits-enfants Alexanne, Étienne, Daphné, Alysson, Jayden, Ana-Eve, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 9 août à 13h pour une cérémonie en la chapelle de:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5