4 cocktails aux fines herbes

Alors que les Québécois se sont trouvé une nouvelle passion pour le jardinage, pourquoi ne pas utiliser vos fines herbes pour concocter de délicieux cocktails avec des sirops faits maison ! Voici donc quatre recettes ainsi que quelques conseils pour faire de bons sirops.

« Avec les sirops, il n’y a pas de limite et c’est super simple à faire, s’exclame Fanny Gauthier, mixologue chez Ateliers & Saveurs. La base est une part égale en eau et en sucre. Ça se garde au moins un mois dans le frigo. J’en mets partout, dans mes cocktails, bien sûr, mais aussi dans des mocktails, sur des yogourts, sur des salades de fruits, dans les smoothies, c’est super versatile. »

La préparation est des plus simple : il suffit de mélanger dans une casserole 1 tasse de sucre et 1 tasse d’eau, puis faire chauffer à feu doux pour dissoudre les grains de sucre. Hors feu, on peut alors ajouter les fines herbes. « Les herbes comme le basilic, la menthe, la coriandre ou la sauge, il faut couper les feuilles et les nervures pour libérer toutes les saveurs », explique-t-elle.

Le temps d’infusion est plus rapide pour les herbes « vertes », comme la menthe ou le basilic, que pour les herbes sèches, comme le romarin ou le thym. La dernière étape consiste à bien filtrer le liquide avec un tamis ou même un filtre à café pour enlever toutes les impuretés.

Fanny Gauthier aime ajouter des agrumes à son sirop, tel que du jus de pamplemousse, de citron ou d’orange.

Voici donc quatre cocktails signés Fanny Gauthier qui mettent en valeur les fines herbes.

C’est l’été

Photo courtoisie, Fanny Gauthier

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Lisboa

Photo courtoisie, Fanny Gauthier

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Sangria à l’italienne

Photo courtoisie, Fanny Gauthier

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Sur mon balcon

Photo courtoisie, Fanny Gauthier

► Cliquez ici pour consulter la recette.