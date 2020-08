Au bord du fleuve Saint-Laurent: 8 chalets à louer

Vous rêvez de respirer l’air du large et de prendre votre premier café en contemplant la «mer»?

Voici quelques chalets accueillants situés au bord du fleuve Saint-Laurent dénichés sur Airbnb. Ils se trouvent en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, là où le fleuve prend des allures d’océan, ainsi que dans les régions de Québec, Charlevoix et Chaudière-Appalaches.

Aussi bien vous le dire tout de suite: ils semblent très prisés (comme presque tous les chalets du Québec cet été!) et les disponibilités sont limitées. Ceux qui peuvent prendre des vacances en septembre auront plus de choix.

Un grand chalet en A, directement sur la grève, avec terrain boisé à l’arrière, à 15 minutes de Trois-Pistoles. L’hôte, Robert, promet un lieu paisible et des couchers de soleil inoubliables. On est bien tentés de le croire en lisant les commentaire des voyageurs!

3 voyageurs

Animaux non permis

Cette jolie maisonnette n’offre pas de vue sur le fleuve, mais selon les commentaires des voyageurs, on y entend les vagues dans la chambre à coucher et il suffit d’une minute de marche pour se retrouver sur les rochers au bord de l’eau.

4 voyageurs

Animaux non permis

Envie de feux de camp au bord de l’eau? Cette grande maison se situe dans un quartier calme et offre un accès direct à une plage de sable, où vous pourrez faire griller vos guimauves. Spa, grand terrain, toutes les commodités.

9 voyageurs

Animaux permis

Comme son nom le suggère, ce Airbnb est un appartement, au style épuré, qui offre une vue sur le fleuve et ses battures. Vous pourrez prendre votre bain en regardant le Saint-Laurent, veiller autour du feu directement sur votre balcon et partir vous promener au bord de l’eau en vous levant!

4 voyageurs

Animaux non permis

Entre mer et montagnes, les six chalets multicolores Valmont offrent des vues sur les Chic-Chocs et sur le Saint-Laurent. À proximité: multiples activités de plein air, rivière Cap-Chat et plage de galets.

6 voyageurs

Animaux permis

Cette maison de vacances récemment rénovée possède un foyer extérieur avec vue sur le fleuve qui devrait plaire aux vacanciers. Le lieu est «parfait pour se reposer et prendre un café en regardant passer les bateaux», résume une voyageuse ayant logé sur place.

6 voyageurs

Animaux non permis

«Joli petit chalet fraîchement construit, situé directement sur le bord du fleuve St-Laurent. Ambiance feutrée et chaleureuse à souhait!» Voilà la description de ce Airbnb qui offre un accès à l’eau.

2 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

Vous partez en groupe ou en famille? Pensez à cette grande maison des années 1920, très typique de Charlevoix, séparée de la plage uniquement par la voie de chemin de fer. Séjour de 6 nuits minimum.

12 voyageurs

Animaux non permis

