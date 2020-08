Bras de fer Canada–États-Unis: un frein à la relance de certaines entreprises

En pleine pandémie, le nouveau bras de fer entre les États-Unis et le Canada concernant les tarifs douaniers sur l’aluminium pourrait être un frein à la relance de l’économie pour certaines entreprises.

Jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé un nouveau tarif douanier de 10 % sur des produits d’aluminium canadiens. Il a évoqué «des raisons de sécurité nationale» pour justifier cette décision.

Vendredi, Ottawa a répondu à cette offensive en promettant une surtaxe similaire totalisant 3,6 milliards $ contre des produits américains.

Les nouvelles mesures douanières annoncées par les États-Unis touchent, pour le moment, que les lingots d’aluminium. Selon les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), les produits transformés ne sont pas visés.

Les géants visés

Cela signifie que ce sont des géants comme Rio Tinto, Aluminerie Alouette et Alcoa qui subiront principalement les coups des mesures américaines. Avec la pandémie, certaines de ces compagnies avaient modifié leur production avec la chute de la demande dans le marché automobile.

«Nous travaillons avec nos clients américains pour minimiser tout impact négatif sur l'approvisionnement intégré en aluminium en Amérique du Nord», a répondu dans un courriel la direction de Rio Tinto.

«L'application des droits de douane (...) est malheureuse, car elle ne fait qu'augmenter les prix pour les consommateurs américains, miner la confiance du marché dans la sécurité des approvisionnements en aluminium en Amérique du Nord et détourner l'attention de la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique», poursuit la compagnie.

La direction d’Aluminerie Alouette a préféré ne pas émettre de commentaire invitant Le Journal à joindre l’Association de l’aluminium du Canada. Et il n’a pas été possible de parler avec un responsable chez Alcoa.

«Ce n’est pas étonnant, mais c’est très décevant. (...) C’est un geste purement politique et totalement non fondé qui ajoute une couche d’incertitude dans un environnement d’affaires qui est déjà fragile», déplore le président et chef de la direction de l’Association, Jean Simard, ajoutant que les exportations d’aluminium du Canada n’ont pas grimpé.

M. Simard croit que ce sont les entreprises américaines ainsi que les consommateurs au sud de la frontière qui souffriront le plus.

«En fin de compte, cela va faire plus mal aux Américains. Ils viennent de segmenter le prix du métal dans un contexte de crise sanitaire et de récession», affirme-t-il. «Pour le consommateur américain, cela signifie que le frigo va coûter plus cher, le téléviseur et la laveuse aussi», poursuit-il.

Le président de l’Association précise que la stratégie du Canada vise plutôt à minimiser les impacts sur le portefeuille des consommateurs et des compagnies en visant des produits ayant des substituts en sol canadien.

Condamne

Du côté de MEQ, la direction condamne la décision de l'administration Trump qui aura «un impact négatif sur les efforts considérables déployés pour restaurer les économies, qui vacillent en raison de la COVID-19».

Par ailleurs, l’organisation québécoise espère que les prochaines mesures canadiennes ne nuiront pas aux entreprises d’ici.

«On souhaite qu’il ait le moins d’impacts possible sur les PME. Le secteur manufacturier a la capacité de remettre l’économie du Québec sur les rails. Si on ajoute des tarifs sur certains produits importés, cela pourrait devenir très difficile», prévient la PDG, Véronique Proulx.

Selon MEQ, l'industrie canadienne de l'aluminium emploie 10 000 travailleurs et le Canada constitue le plus grand fournisseur d'aluminium des États-Unis.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI