Carlos, révolutionnaire internationaliste ou mercenaire?

L’Affaire Carlos, ça vous dit quelque chose? Pour les plus vieux, très certainement. Moi, j’étais à Paris à ce moment, fraîchement arrivé de Cuba un an auparavant, en 1974. Yves, un compagnon d’exil, et moi, nous étions à terminer le montage d’un magazine de solidarité avec l’Amérique latine, en compagnie de camarades du Chili, d’Argentine, d’Uruguay et peut-être bien quelques Français.

À un moment donné, nous avons entendu des sirènes de police tout près, dans le quartier latin. Tout le monde a pris la poudre d’escampette. Sauf Yves et moi. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais nos amis — tout le monde fonctionnait sous de faux noms par mesure de sécurité — eux, semblaient le savoir. Nous avons attendu un peu nerveusement que les sirènes se taisent pour quitter nous aussi les lieux discrètement. Le magazine en question n’a jamais paru et nous n’avons jamais revu nos camarades.

Nous apprendrions par la suite qu’un certain Ilich Ramirez, d’origine vénézuélienne, mieux connu sous le nom de Carlos, avait abattu deux policiers français de la DST venus enquêter sur place, ainsi qu’un délateur d’origine libanaise qui les accompagnait et les avait conduits à l’appartement de Carlos. Cela s’était passé à quelques maisons du «bureau» où nous étions en train de travailler à la solidarité. Carlos, âgé de 26 ans, avait alors réussi à échapper à la justice dans un épisode digne des meilleurs films policiers.

Carlos était recherché pour quelques attentats en lien avec la lutte des Palestiniens. Il deviendra rapidement une légende. Surnommé «le Chacal», il avait le don d’ubiquité. On le voyait derrière chaque nouvel attentat en faveur du peuple palestinien. Lui-même se définissait comme un «révolutionnaire professionnel» prêtant main forte à toute cause qui lui semblait juste, comme le spectaculaire enlèvement d’une soixantaine de personnes, dont onze ministres du pétrole réunis au siège social de l’OPEP, à Vienne, en Autriche, en 1975, lesquels finirent par être libérés quelques milliers de kilomètres plus loin, en Algérie.

Vingt ans plus tard, en août 1994, il fut arrêté par un commando d’élite de l’armée française, au Soudan où il avait trouvé refuge. Il sera ramené en France et jugé pour une série d’attentats meurtriers, puis condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité. En 2010, le cinéaste français Olivier Assayas en a fait un film, dont la version originale dure cinq heures. On assiste à la lente transformation du jeune révolutionnaire séduisant et romantique en sicaire à la solde des oligarchies pétrolières. Ce thriller politique a été très bien accueilli au Québec par la critique et le public.

Ilich Ramirez est maintenant en prison depuis 26 ans. Toutes ses tentatives pour qu’il soit rapatrié au Venezuela où il est né ont échoué jusqu’à maintenant. Il a été détenu en isolement pendant de nombreuses années, on a même tenté de l’assassiner en prison, mais cela ne semble pas avoir affecté son moral puisqu’il se dit encore et toujours, à 71 ans, révolutionnaire et solidaire du peuple palestinien. Son frère, Vladimir, ne désespère pas qu’un jour, il puisse regagner sa patrie. La France acceptera-t-elle de laisser aller un de ses plus anciens prisonniers si une demande en bonne et due forme est formulée par le gouvernement vénézuélien? Maduro, bien sûr, a bien d’autres chats à fouetter mais on sait qu’il s’est dit solidaire, lui aussi, avec la lutte du peuple palestinien. Les bonnes relations qu’il entretient avec le gouvernement iranien pourraient bien jouer en sa faveur.