Gouverneures générales: «Pour moi ce sont toutes des narcissiques», a dit la chroniqueuse Varda Étienne

À QUB radio vendredi, la chroniqueuse Varda Étienne s'est demandé à quoi servait la gouverneure générale au Canada, tout en se proposant comme prochaine candidate.

«Ça te démontre à quel point ces gens-là font preuve d'une arrogance sans précédent, quelles sont des personnalités narcissiques. C'est Cléopâtre des années 2000. Ça se peut pas ! Et nous, on chiale mais on ne fait rien, on paie. On prend notre trou,» a dit Varda Étienne en lien avec le dernier scandale qui touche la gouverneure générale, Julie Payette. «Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai envie de postuler, c'est tentant. Tu sais comment je suis diva et kid-kodak» a ajouté la chroniqueuse