Grève générale illimitée des débardeurs du Port de Montréal

MONTRÉAL | Le syndicat des débardeurs a avisé vendredi l'Association des employeurs maritimes (AEM) que ses membres allaient entamer une grève générale illimitée à partir de lundi, 7h.

Le préavis de 72 h doit permettre à la section locale SCFP 375 de faire plier leur employeur sur la question des salaires de soir, de nuit et de fin de semaine.

La cessation complète du travail portera sur le territoire du port de Montréal et du terminal Contrecœur et s’applique aux débardeurs, aux grands contre-maitres, ainsi que les hommes d’entretien.

Dans sa lettre aux membres, le syndicat a indiqué constater «un état de "lock-out technique" provoqué par l’AEM et les compagnies maritimes» puisque «plusieurs navires ont déjà été détournés vers d’autres ports, dont notamment Halifax, New York et Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick.»

Le Syndicat a aussi spécifié avoir accordé une trêve dans le mouvement de contestation en vue de négocier, en contrepartie d’engagements précis d’AEM, qui a refusé.

La convention collective des débardeurs, responsables de charger et décharger les navires, est échue depuis 2018. Le syndicat avait déjà déposé deux avis de grève d'une semaine les deux dernières semaines.