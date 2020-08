Je sors, je reste

▷Week-end du 7 au 9 août 2020

Coup de cœur

TÉLÉ SÉRIE

Aminata

Photo courtoisie

Inspirée d’une histoire vraie, cette série canadienne de six épisodes relate la vie extraordinaire d’Aminata Diallo, une femme africaine vendue à 11 ans comme esclave. Traversant l’Amérique, elle est prise aux mains d’un propriétaire d’une plantation en Caroline du Sud au caractère bouillant. Toutefois, Aminata ne veut pas se contenter de sa condition d’esclave et tentera de convaincre ses pairs de fuir les États-Unis pour la Nouvelle-Écosse, espérant un avenir meilleur. D’ailleurs, la série Aminata a été sélectionnée comme la meilleure minisérie ou téléfilm, tiré du roman de l’écrivain canadien Lawrence Hill The Book of Negroes. Ce document historique témoigne de l’émancipation des Noirs au Canada.

*Disponible depuis le 30 juillet sur Ici.Tou.TV.Extra

Je reste

FESTIVAL

Festival international Présence Autochtone

Photo courtoisie

Le Festival international Présence autochtone lance le coup d’envoi pour une édition hybride qui aura lieu sur la Place des Festivals et en ligne. La programmation présente donc plusieurs prestations musicales, en fin d’après-midi, dont la chanteuse Ukulélé et Sam Ojeda, en plus, des danseurs traditionnels. L’imaginaire autochtone avec ses animaux mythiques et ses esprits tutélaires, s’incarnera dans les effigies, qui auront également lieu sur la place des Festivals. Plongez dans la culture des Premières Nations, avec une série de films et le concert en ligne Transcestral, également présentés sur le web.

*Débute aujourd’hui en fin d’après-midi jusqu’à dimanche à la Place des Festivals. Pour plus d’info visiter le www.presenceautochtone.ca

SPORT

Match des Canadiens de Montréal

Photo courtoisie

La fièvre des séries de la LNH s’empare de Montréal, même en plein cœur de la saison estivale. Les Canadiens de Montréal affrontent les Penguins de Pittsburgh dans un quatrième match de la ronde de qualification. Le Tricolore réussira-t-il à éliminer l’équipe de Sidney Crosby? À vos écrans, pour ne rien manquer!

*Aujourd’hui à 16h sur les ondes de TVA Sports

ROMAN

Le fou d’Ariane

Photo courtoisie

1940. Le grand-père de Véronique, notaire respecté, décide que la richesse est une abomination. Il choisit ainsi la modestie et la pauvreté et décide que sa famille devra devenir pauvre elle aussi. La maison de Cytises est vidée de ses meubles et les cinq petits-enfants, de lits différents. La famille vit en retrait de la ville et de ses habitants, qui se posent des questions sur leur mode de vie. Chaque enfant est chargé de diverses corvées. Véronique s’occupe des fagots de bois, tandis que sa grande sœur Ariane, s’occupe du ramassage des baies et des châtaignes, dans les montagnes. Véronique soupçonne très vite qu’Ariane cache un secret, qui pourrait bien être relié au changement drastique de son grand-père...

* Sorti le 17 juillet