La Fondation des Aveugles du Québec a tenu pour des enfants malvoyants ou aveugles un entraînement d’initiation à la boxe à l’Académie Ness Martial. C’était une première pour des enfants malvoyants ou aveugles de participer à ce type d’entraînement qui était dirigé par le fondateur de l’académie et entraîneur-chef, Ali Nestor.

Photos Pascale Vallée

Les jeunes Lisa Marie Nadeau et Julio Flores, qui sont entourés du réputé entraîneur et boxeur, Ali Nestor et d’Ylionette Charles, dirigeante de l’Académie, ont découvert plusieurs aspects de la boxe, dont les dimensions du ring.

Les jeunes ont découvert les différents plateaux d’entraînement ainsi que les équipements de boxe. Chloé Pellan-Lambert et Clovis Talbot sont entourés des dirigeants de Fondation des Aveugles du Québec, Dominic Stiplosek, Steve Joseph et Alexandre St-Arnaud.

La Marche pour les prématurés 2020 devient virtuelle. Préma-Québec a lancé « Le Parcours de l’espoir » qui consiste à faire marcher virtuellement un incubateur jusqu’au 5 septembre prochain. Ginette Mantha est entourée de la Dre Élise Couture, Raphael Gibeault, 13 ans, né à 25 semaines, Karyne Gibeault, Manina Khounchanh, Daniel Riendeau et le Dr Jean Lachapelle.

Dans le cadre d’XP_MTL, Georges Saint-Pierre était sur place pour l’initiative « Cours pour ta cause ». Des jeunes athlètes olympiens ont trouvé un moyen original qui permet aux gens de se déplacer et de connaître tous les recoins de la rue Sainte-Catherine en utilisant « Les pousse-pousse Sainte-Catherine ».

La somme de 125 000 $ a été récoltée dans le cadre de la 3e édition de la campagne de financement Mondou-Mondon au profit des refuges. Martin Deschênes, chef de la direction chez Mondou, est en compagnie de Nicolas Legault, directeur du développement des affaires.

Le perroquet YoYo a interprété la célèbre chanson sportive Take me out to the ballgame au grand plaisir de la technicienne vétérinaire, Daphnée Rizzonelli, qui est entourée du Dr Martin Dorion, Frédéric Faucher, ancien joueur de LHJMQ et Marie-Josée Lemaire, femme d’affaires.