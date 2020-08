La meilleure équipe domine

Ils sont coriaces. Peut-être sont-ils en train de démontrer que les Penguins de Pittsburgh, après tout, sont peut-être surévalués, que l’écart de 15 points, quatre mois plus tard, n’a plus aucun impact, et qu’il faussait la donne.

Parce que la meilleure équipe jusqu’ici, c’est le Canadien.

En tous les cas, devant le filet.

Et aussi à la défensive.

Et, pourquoi pas l’attaque ?

Bon, d’accord, il y a Sidney Crosby. Mais, vous avez vu Evgeni Malkin dans cette série ? Un seul point. Pourquoi ? Parce que ses rivaux sont plus déterminés, ils sont plus engagés.

Les joueurs du Canadien ont saisi l’occasion pour oublier les événements de la dernière saison.

Et, du même coup, ils découvrent qu’ils forment un groupe capable de relever des défis de taille. Je sais, ils n’ont pas encore franchi la première étape, ils ont besoin d’une victoire.

Sauf que cette série laissera des traces, peu importe le résultat. Elle prouvera que Marc Bergevin et ses lieutenants ont pris de bonnes décisions.

Des joueurs se révèlent

Elle permet aussi de voir un nouveau Jesperi Kotkaniemi.

Elle confirme que Nick Suzuki peut relever les défis les plus audacieux.

Elle reconnaît la valeur de Jeff Petry au sein de l’organisation.

Elle donne encore plus de poids à l’embauche de Ben Chiarot.

Elle offre à des vétérans comme Brendan Gallagher l’opportunité de démontrer encore une fois son leadership, de jouer en dépit d’une blessure importante, la cheville probablement, et de batailler avec l’énergie du désespoir.

Elle met en valeur des employés de soutien qui fournissent un appui de tous les instants. Shea Weber semble s’amuser comme larron en foire. Carey Price justifie ce que les Penguins redoutaient le plus : ce gars-là peut vous ramener sur terre. C’est un gardien redoutable quand on lui fournit des conditions gagnantes.

Et, présentement, les joueurs du Tricolore accordent à leur gardien le soutien dont il a besoin pour vaincre un rival supposément supérieur.

Le scénario décrit bien la situation.

Le Canadien est supérieur aux Penguins parce que les pièces du casse-tête tombent aux bons endroits. Même Jonathan Drouin désire se sortir du bourbier dans lequel il est empêtré depuis longtemps. Mercredi soir, on l’a vu beaucoup plus fringant, surtout après avoir déjoué Matt Murray.

Bref, non seulement le Canadien a semé le doute chez les Penguins, mais il les a envoyés dans les câbles en démontrant une force de caractère qui accompagne habituellement un groupe capable de réaliser l’impensable.

C’était un objectif modeste en début de série.

C’est maintenant une très forte probabilité.

On dira qu’une courte série peut réserver des surprises. Voyez ce qui se passe dans le château fort des Oilers d’Edmonton alors que les Blackhawks mènent la série 2-1.

le coup de grâce

Le Canadien est maintenant en parfait contrôle. Les Penguins auront un regain d’énergie cet après-midi mais l’adversaire sera prêt à compétitionner. Quand ton adversaire est dans les câbles, c’est le moment d’asséner le coup qui l’enverra au tapis.

L’occasion est belle pour le Tricolore.

Qui avait pensé un instant que le 7 août, le Canadien aurait une chance d’expédier les Penguins dans les boules à mites ?

Qui avait pensé que Mike Sullivan aurait une importante décision à prendre : Matt Murray ou Tristan Jarry ?

Claude Julien n’a pas un tel souci. Bien au contraire. Et, ça lui permet de prendre des décisions réfléchies, comme il l’a fait dans le troisième match en multipliant les changements au niveau de ses lignes d’attaque.

Son vis-à-vis, Mike Sullivan n’a pas autant de succès.

D’ailleurs, il est au banc des accusés à Pittsburgh. On lui reproche son inertie derrière le banc. Tiens, tiens, n’avait-on pas soupçonné Julien, il y a quelques jours, de manquer de jugement ?

Quand on affirme que les séries éliminatoires, c’est une véritable boîte à surprises... Quant aux Penguins, pourraient-ils gagner de nouveau à la loterie : Sidney Crosby en 2005... et enfin vous savez qui en 2020 ?