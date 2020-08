Le meilleur résultat de sa carrière en camionnettes NASCAR

Malgré deux crevaisons qui lui ont fait perdre un temps précieux et relégué en queue de peloton, Raphaël Lessard s’est ressaisi en fin d’épreuve pour rallier l’arrivée au septième rang vendredi soir sur l’ovale de deux milles du Michigan.

Il s’agit de son meilleur résultat en 16 départs dans la série des camionnettes de NASCAR et de son troisième top dix à vie après ses 9e et 10e places obtenues l’an dernier en Iowa et à Mosport respectivement.

L’épreuve a été remportée par l’Américain Zane Smith, qui signe ainsi son premier gain dans la spécialité. Son compatriote Christian Eckes, coéquipier de Lessard au sein de l’écurie Kyle Busch Motorsports, s’est classé deuxième.

« N’eût été mes deux crevaisons, a raconté Lessard en entrevue au Journal, je pense honnêtement que j’aurais pu me battre pour la victoire. Mais, néanmoins, je suis très heureux de mon résultat. J’avais besoin de ce genre de performance pour rebâtir ma confiance. »

Quatre tours menés

Après s’être élancé de la 11e position sur la grille de départ, Lessard a conclu son parcours au 12e rang quand le premier segment (au 20e des 100 tours prévus) s’est achevé.

Alors que la plupart de ses rivaux immédiats se sont alors arrêtés pour le ravitaillement, le pilote québécois s’est fait dire de rester en piste. La démarche a été fructueuse puisqu’il a occupé la tête quelques mètres après la relance.

« Mon équipe m’avait fait entrer au puits juste avant la fin du premier segment sous le drapeau vert, a expliqué Lessard. Je me suis retrouvé deuxième quand la deuxième étape s’est amorcée. »

Mais à la 28e boucle, après avoir mené la meute pendant quatre tours (du jamais-vu pour lui), il est victime d’une première crevaison après une touchette l’impliquant avec son coéquipier, Chandler Smith. Une halte imprévue le forcera à repartir bon dernier tout en concédant un tour au meneur.

« C’est arrivé dès le départ du deuxième segment, a-t-il affirmé. Smith s’est fait tasser par un autre pilote et ce dernier m’a frappé par la suite. J’ai quand même roulé en avant pendant un bon bout de temps avant que mon pneu soit complètement à plat. »

Sa deuxième crevaison a été causée par les dommages subis à la suite d’un autre accrochage un peu plus tard.

Quatrième à deux tours de la fin

Favorisé par une abondance de drapeaux jaunes, Lessard a réussi petit à petit à remonter le peloton. Et de façon remarquable. À moins de deux tours de la fin, il se bat courageusement pour maintenir une quatrième place chèrement acquise avant de perdre quelques positions lorsque le drapeau à damier sera finalement agité.

« Ma camionnette était particulièrement endommagée à la fin, a reconnu Lessard, et je devais me battre pour maintenir une bonne trajectoire de course. Heureusement, ma camionnette a tenu le coup et je dois remercier mon équipe pour son excellent travail. »

Il aura fallu sept tours supplémentaires pour mettre un terme à cette épreuve interminable.