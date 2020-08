L’homme qui a publié l’adresse du Dr Arruda remis en liberté

Le Drummondvillois, accusé d'avoir menacé et intimidé le Dr Horacio Arruda, a été remis en liberté, le temps des procédures judiciaires.

Au palais de justice de Saint-Jérôme, Sylvain Marcoux a été formellement accusé de harcèlement à l'égard du directeur national de la santé publique et de sa famille, vendredi après-midi. Une accusation d'intimidation pèse également contre lui.

Son avocat a fait savoir qu'il plaidait non coupable.

Marcoux aurait divulgué l’adresse personnelle et le numéro de téléphone du Dr Horacio Arruda sur les réseaux sociaux.

L'homme de 45 ans doit respecter plusieurs conditions de remise en liberté. Par exemple, il doit s'abstenir de communiquer de quelconque façon sur les médias sociaux, les forums de discussion et les plateformes d'échange sur Internet, comme Facebook et Messenger. De plus, l’homme originaire du Centre-du-Québec s'est vu retirer les deux armes à feu qu'il possédait.

Sylvain Marcoux doit revenir devant les tribunaux le 24 septembre prochain.