«Musée Éden» : une épopée inachevée

MONTRÉAL – Acclamée de toutes parts lors de sa diffusion au printemps 2010, récipiendaire de neuf trophées Gémeaux, la série «Musée Éden» s’est conclue sur une note inachevée au bout de neuf épisodes. Retour sur une aventure qui, télévisuellement parlant, a pris des allures de coït interrompu.

La saga historique et policière mettant en vedette Mariloup Wolfe et Laurence Leboeuf est présentement rediffusée à Unis TV pour la première fois depuis sa présentation originale à Radio-Canada, il y a 10 ans.

Malgré la grande qualité du projet, c’est surtout de sa fin abrupte dont on se souvient une décennie plus tard. La première saison terminée, les téléspectateurs autant que les artistes et artisans de «Musée Éden» espéraient une suite.

Et Radio-Canada et les Productions Sovimage ont bataillé fort pour en offrir une, quitte à en décaler de plusieurs mois la diffusion. On y rêvait encore en 2014.

COURTOISIE VÉRO CONCOMPAGNI

Raisonnables

Or, trop coûteuse à produire, la fresque réalisée par Alain DesRochers, qui réunissait aussi des talents chevronnés à la Guy Nadon, Benoît Brière, Éric Bruneau et autres, s’est finalement éteinte après plusieurs années d’espoirs vains.

Et ce, même si Radio-Canada n’a jamais opposé un refus définitif à une finale digne de ce nom. On se souvient d’ailleurs que l’antenne publique avait étalé sur deux années fiscales le financement de «Musée Éden», dont le coût d’un seul épisode d’une heure était estimé à 956 000 $.

«Mais, à un moment donné, il a fallu se rendre à l’évidence», raconte en entrevue l’auteur, Gilles Desjardins («Mensonges», «Les pays d’en haut») qui signait avec «Musée Éden» sa première œuvre de fiction.

«On nous répétait que ce n’était pas possible de le faire pour l’instant, pour des raisons budgétaires. On était toujours repoussés d’une année. Alors il a bien fallu être raisonnables et revenir sur terre (rires). C’est pourquoi j’ai fait "Mensonges" ensuite : j’avais essayé d’imaginer la série qui coûterait le moins cher possible, complètement construite sur des huit clos (rires)!»

COURTOISIE VÉRO CONCOMPAGNI

Triptyque

À l’origine, Gilles Desjardins avait conçu comme un triptyque son histoire des sœurs Camille et Florence Courval, parties du Manitoba pour récupérer leur héritage, campé dans un quartier peu glorieux de Montréal au début des années 1900 : un musée de cire spécialisé dans l’actualité criminelle.

Un musée qui a réellement existé, au sous-sol du Monument-National, rappelle Gilles Desjardins, en précisant que naissait à l’époque la fascination populaire pour les crimes et les faits divers.

«J’avais voulu faire un portrait de la société québécoise en 1910 à partir de trois thématiques, se souvient le créateur. La première, c’était la condition féminine. La deuxième saison devait être celle de la condition de l’enfance, et la troisième, de l’immigration. Montréal était déjà une ville très multiethnique en 1910.»

Gilles Desjardins considère quand même comme un «gros coup de chance» d’avoir pu mener à terme le premier volet de «Musée Éden», qui avait été accepté à Radio-Canada après huit ans de discussions. En plus de rallier public et industrie «Musée Éden» avait raflé deux distinctions prestigieuses à l’échelle internationale, à Banff et La Rochelle.

L’homme a ensuite songé à poursuivre son épopée sous forme de film, de roman ou même de bande dessinée.

«Puis, je n’ai pas investi là-dedans. Mon métier, c’est vraiment la télévision. Mais l’univers aurait été assez riche...»

Véro Boncompagni-09

Twitter

Il y a pourtant beaucoup plus à conserver en mémoire à propos de «Musée Éden» que son retrait rapide des ondes. Entre autres, le fait que cette production avait marqué un jalon dans la carrière alors en pleine ascension de Mariloup Wolfe et Laurence Leboeuf.

Et aussi, que «Musée Éden» a été l’une des premières émissions québécoises commentées en direct sur Twitter. À l’initiative de la production, plusieurs de ses têtes d’affiche avaient échangé avec les internautes en temps réel pendant les trois derniers épisodes.

«C’était complètement expérimental» s’esclaffe Gilles Desjardins, qui "tweete" désormais pendant chaque épisode des «Pays d’en haut», dont les tournages de la sixième saison, selon l’auteur, s’amorceront ce lundi.

Unis TV rediffuse «Musée Éden» le mercredi, à 21 h, jusqu’au début septembre. Les épisodes déjà diffusés pour être rattrapés au tv5unis.ca.