Plusieurs changements d’horaire dans le baseball majeur

Le baseball majeur a annoncé une modification de son calendrier, jeudi, en raison des éclosions de coronavirus qui a frappé les Marlins de Miami et les Cadinals de St. Louis.

Dans les dernières semaines, le circuit Manfred a été contraint de reporter plusieurs affrontements qui impliquent 12 formations, dont les Blue Jays de Toronto.

Le club de la Ville Reine doit reprendre trois duels contre les Phillies de Philadelphie. Ceux-ci devaient initialement être disputés dans la première semaine du mois d’août.

À la place, les Jays recevront l’équipe de la Pennsylvanie le 20 août pour un programme double disputé au Sahlen Field de Buffalo, le domicile de la formation canadienne en 2020.

Le troisième match de la série contre les Phillies sera quant à lui joué le 18 septembre à Philadelphie. Il s’agira du premier match d’un autre programme double, mais Toronto sera l’équipe locale.

En plus des Blue Jays, des Phillies, des Marlins et des Cardinals, les Yankees de New York, les Tigers de Detroit, les Brewers de Milwaukee, les White Sox de Chicago, les Cubs de Chicago, les Red Sox de Boston, les Nationals de Washington et les Orioles de Baltimore ont vu leur calendrier modifié.