Surprenante méthode de Tiger

L’histoire du nouveau fer droit de Tiger Woods a surpris la planète du golf. En optant pour un bâton un peu plus long, il a pu rallonger les entraînements sur les verts.

Avec l’état de son dos, il ne peut plus mettre autant d’heures sur cet aspect du jeu. « Quand le bâton est plus long, c’est plus facile de se pencher. Beaucoup de joueurs plus âgés le font.

« Et c’est comme mon cocheur de sable, a relaté le Tigre. À la maison, j’effectue mes roulés avec mon cocheur. J’aime la sensation dans ma main droite de frapper la balle sur l’équateur. »

Ce n’est pas la première fois qu’il change de stratégie, mais remiser un fer droit aussi mythique que celui avec lequel il a remporté 14 de ses 15 tournois majeurs, lors d’un championnat du Grand Chelem, est surprenant.

C’est toutefois un message à son arme de prédilection, avec laquelle il entretient une intrigante relation. « Je l’ai depuis 21 ans, je l’embête parfois. Elle n’est jamais bien loin. Je voyage avec elle. »

Il pourrait la ressortir ce week-end.