Télé-Québec débranche Les francs-tireurs

Télé-Québec tire la plogue sur Les francs-tireurs après 23 ans. L’émission reprendra l’antenne en septembre pour une dernière demi-saison. Benoît Dutrizac et Richard Martineau tireront leur révérence en décembre.

Il s’agit d’une décision de Télé-Québec, qui accueillait en janvier dernier son nouveau directeur des programmes, Richard Haddad.

Joint au téléphone, Benoit Dutrizac a confirmé avoir appris la nouvelle au cours des dernières semaines. «C’est un nouveau boss. S’il n’aime pas l’émission, s’il trouve qu’elle a fait son temps... C’est son droit de gérance.»

L’animateur, qui a lancé l’émission en 1998 avec Richard Martineau et Laurent Saulnier, semblait déçu.

«Sincèrement, je ne sais pas ce qui va remplacer Les francs-tireurs à la télé. Je dis ça avec toute la prétention que ça peut comporter. C’est une formule qui est unique. Quand on a fêté les 20 ans, je me suis rendu compte qu’une émission dans laquelle tu n’es pas d’accord avec ton invité, que tu lui dis, et que tu t’obstines, il n’y en a pas d’autres.»

Dutrizac ne souhaite pas effectuer de bilan pour souligner le départ du magazine socioculturel, gagnant de plusieurs prix Gémeaux au fil des années.

«Le bilan, on l’a fait pour les 20 ans. Cet automne, on va faire notre job. On va faire de notre mieux.»