Une plage urbaine gratuite pour garder la forme!

Alors que la COVID-19 permet à certains d’économiser gros, d’autres auront le porte-monnaie serré quelque temps. Si tu cherches à profiter de l’été (il reste encore quelques beaux jours!) sans casser ton petit cochon, va faire un tour à l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport.

Dans cette plage urbaine tout près de Québec, il est possible de s’adonner à plusieurs activités sportives et culturelles, pour prendre soin de son corps et de son esprit. Puisque la Sun Life veut aider les Québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, elle propose toutes ces merveilles 100% gratuites!

Voici quoi ajouter à ton agenda pour ta prochaine visite à l’Oasis Financière Sun Life!

Bouger le plus possible

Crédit photo : Marc-Antoine Hallé

Tu as besoin de décrocher? L’Oasis Financière Sun Life te donne une tonne de manières de le faire, et ce, sans débourser un sou. Sur place, tu peux bien sûr te baigner et jouer une game de volley-ball, mais tu peux aussi suivre un des nombreux cours offerts par des professionnels.

Tous les dimanches, le Studio Rebel propose des cours de yoga et de Pilates au bord de l’eau. Chaque semaine, les enseignants présentent une nouvelle forme de yoga, de la plus relaxante à la plus cardio.

Le mercredi soir, tu peux essayer la planche à pagaie en compagnie des pros de l’École de planche à voile de la Baie de Beauport. Que tu sois expert ou totalement débutant, les moniteurs pourront t’aider et tu seras rapidement capable d’aller pagayer dans le fleuve! Les places sont limitées, assure-toi de réserver la tienne avant de te rendre au cours!



Si tu as de l’énergie à dépenser, ne manque pas l’initiation à la nage au triathlon. Pas n’importe laquelle! Ce cours est donné par des membres de l’équipe de l’Université Laval. Ces derniers pourront te montrer les meilleures techniques de nage, en eau libre, dans le fleuve.

Prendre le temps de relaxer

Crédit photo : Marc-Antoine Hallé

Cultiver un sentiment de bien-être ultime, c’est la promesse des Samedis Acoustiques, une programmation musicale qui met en vedette des artistes de la relève de la région de Québec. Jusqu’au 29 août, on pourra entendre les performances tout en douceur de Héra Ménard, Samuël Jean, Olivier Couture et Pascale Labbé.

Enfin, cette année, le tout nouveau mur d’eau Sun Life Québec permet de se désaltérer lors d’activités et pendant les journées où le soleil frappe fort. De quoi prendre en main sa santé, une gorgée à la fois!

À l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport, il y a mille et une façons de prendre soin de soi. Pour découvrir la programmation complète, consulte le site web de la Baie de Beauport!