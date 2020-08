Violence conjugale: l’équipe de football de Washington libère un espoir

L’équipe de football de Washington s’est dissociée du porteur de ballon Derrius Guice, vendredi, lui qui a été arrêté en lien avec une affaire de violence conjugale.

L’athlète de 23 ans fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont un pour étranglement.

«Nous avons été mis au courant au sujet d’un possible cas de violence conjugale impliquant le porteur de ballon Derrius Guice, jeudi, a indiqué l’entraîneur de la formation Ron Rivera par voie de communiqué. Nous avons immédiatement alerté la NFL et nous l’avons aidée dans ce dossier. Nous avons ensuite contacté Derrius et l’avons informé qu’il ne pourra participer aux activités de l’équipe pendant que son dossier est à l’étude.»

«Cet après-midi [vendredi], nous avons appris que plusieurs chefs d’accusation ont été déposés contre Derrius. Après avoir examiné la nature de ces actes et avoir eu des discussions à l’interne, nous avons libéré Derrius Guice immédiatement.»

Sélectionné en deuxième ronde (58e au total) du repêchage de 2018 par Washington, Guice a été blessé plus souvent qu’à son tour. En cinq matchs dans la NFL, il a obtenu 245 verges de gains par la course et 79 par la passe, en plus d’ajouter trois majeurs, deux au sol et un aérien.