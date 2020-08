BÉLAND, Michel-Guy



Le 26 juillet 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé tragiquement monsieur Michel-Guy Béland, conjoint de madame Sylvie Beaucage et beau-père de Yan.Il laisse dans le deuil sa soeur Dominique (Claude) et son frère Marc, ses neveux et nièces Étienne, François, Geneviève, Sophie, Frédéric et Alexandre, ses belles-soeurs Micheline et Claire. Il laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 14 août 2020 de 19h à 21h ainsi que le samedi 15 août de 9h à 10h30h. Les funérailles seront célébrées le samedi 15 août à 11h en l'église de Saint-Matthieu de Beloeil au 1010 Richelieu, Beloeil, Qc, J3G 4P8.