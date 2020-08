Zirpdji (née Haddad), Aimée



C'est avec une profonde tristesse que j'annonce le décès de ma maman bien-aimée. Elle rejoint ainsi son époux Aram et sa fille chérie Michèle qui l'ont précédée.Elle laisse dans le deuil son fils Jean Zirpdji, ses nièces: sa filleule Colette, Lucette, Marie-Claire et Jacqueline; son neveu qui habite Marseille, Jean-Claude Sabella, son épouse Jacqueline et leurs enfants Jean-François, Olivier mon filleul et Laurent; ses cousines Gerda (feu Gilbert Haddad) et Nicole Habre née Haddad, Edgar Papasian et son neveu Claude, et la famille Gargour. Ses grandes amies Liliane Chéhab (Liban) et Evelyne Orfali (feu le cher Michel Samaan) qui avec ma maman a été élève des Dames de Sion à Alexandrie/Égypte et Claire Lévêque qui ont travaillé ensemble 20 années chez Simpsons; ainsi que de nombreuses amies toutes aimées avec tendresse.Maman était une femme douée d'une immense capacité d'amour, d'affection, de générosité, de sincérité et de gentillesse, toujours souriante et de bonne humeur. Elle était très attachante, authentique et était en retour aimée par toutes ses connaissances. Elle a été d'un grand courage toute sa vie surtout durant ses derniers mois, ne se plaignant jamais de certains revers mais se réfugiant plutôt dans la prière. C'était une femme pieuse qui avait une grande dévotion pour la Sainte-Vierge et le bon Saint-Antoine de Padoue.Mes remerciements chaleureux à notre cher Abbé Réjean Poirier pour toutes ses bontés envers ma maman et ma reconnaissance à sa dame de compagnie Mme Denise Turgeon ainsi qu'aux préposées/infirmières du CLSC qui étaient remarquables par leur douceur et gentillesse.Au lieu de fleurs, une messe ou des dons à l'organisme ''Dans la Rue'' seraient appréciés.Les funérailles auront lieu à l'église de La Nativité de la Vierge à La Prairie, le vendredi 21 août 2020 à 11h. Le port d'un masque est obligatoire ainsi qu'une distanciation de 2 mètres.www.dignitequebec.com