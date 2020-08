BLONDIN, André



À Montréal, le mercredi 22 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 77 ans, monsieur André Blondin, fils de feu Juliette Gosselin et feu Ferdinand Blondin. Il rejoint son frère Léo et sa soeur Yvette Poliquin.Il laisse dans le deuil ses soeurs Léonne et Jeannine, ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 15 août 2020 dès 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.