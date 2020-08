CAJELAIS, Michel



À Terrebonne, le 22 juin 2020, est décédé paisiblement dans son sommeil, Michel Cajelais 75 ans, époux depuis 51 ans de Jocelyne Paradis Cajelais et père de Sébastien (Debi ) et de Julie (Sylvain). Il est retraité de la ville de Terrebonne.Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs, beau-frère, neveux, nièces et beaucoup d'amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 août 2020 de 12h à 17h à la :939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1