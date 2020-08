DUBOIS MILOT, Isabelle



" À mes amours, je vous ai aimés, je vous aime et je vous aimerez toujours.D'où que je sois, je n'aurai que des regards pour vous mes amours.Je vous suivrez dans vos voyages, je savourerai vos réussites et calmerai vos peines, pensez à moi, je serai votre ange bienveillant.La mort est venue me soulager de la maladie et de cette souffrance intolérable le 8 juillet 2020.Mon mari Gilles Milot m'a précédé le 30 mai 2019, nous allons nous revoir dans le calme et la douceur de l'au-delà.À mon amour de fille Sylvie Milot, mon doux gendre Jean Laverdière, mon petit-fils adoré Vincent Milot Laverdière et son attachante compagne de vie Stéphanie Delarosbil, prenez le temps de vivre avant de venir me rejoindre, savourez la vie à grosses bouchées.À MES AMIS, votre amitié fut dès plus agréable et précieuse, nos histoires et nos rires ont égayé chaque jour de ma vie, merci de m'avoir choisie.Il était important pour moi de remercier : les employés du Chartwell, Le Teasdale de Terrebonne, les employés de la Pharmacie UNIPRIX, Montée des Pionniers, le CLSC Lamater, le transport adapté de Repentigny et de Terrebonne, les bons soins du 4ième étage de l'hôpital Pierre Legardeur et les médecins avenants devant leurs patients.Ma vie n'a pas été parfaite, je l'ai vécue à ma manière avec amour pour vous tous !*La mise en terre aura lieu au cimetière St-Michel de Shawinigan le 15 août 2020 à 14:00.