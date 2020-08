FONTAINE, Gaston



À Laval, le 25 mars 2020, à l'aube de ses 95 ans, est décédé Dr Gaston Fontaine D.D.S., époux en premières noces de feu Madeleine Lepage et en secondes noces de feu Murreen Mignot.Il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Jacques), Louise (Normand), Monique, Michèle, Pierre (Natalie), Marie (André) ; huit petits-enfants : Louis-Philippe, Marc-André, Marie-Michèle, Rémi, Mathieu, Léa, Simon, Laurent ; cinq arrière-petits-enfants et de nombreux amis.Après ses études en dentisterie à L'UdeM, il a été le premier dentiste à s'établir à Sainte-Dorothée toutefois, il a exercé sa profession principalement à Ville St-Laurent. Ses moments les plus heureux ont été passés avec sa famille et ses amis. Tous se souviendront de son amour et sa passion inégalés pour le golf et les voyages.La famille recevra les condoléances à l'église de Sainte-Dorothée située au 655 Principale, Laval, H7X 1E2 mercredi le 19 août à 13h. Par la suite, une messe sera célébrée dès 14h. Merci d'appliquer les règles sanitaires lors de votre témoignage.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.