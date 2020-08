HAMELIN, Thérèse



Au CHSLD Foyer Sutton, le 1er août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Hamelin, épouse en premières noces de feu Paul-Aimé Asselin et en secondes noces de feu Roger Allaire, demeurant à Bromont, autrefois de Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille, Carole Asselin (Jean-Marie Jodoin) et elle était la mère de feu Denis Asselin. Elle laisse également ses neveux et nièces et autres parents et amis.101, RUE JEAN-BESRÉCOWANSVILLE, J2K 0L3Tél. 450-263-1212 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 15 août à 15h en l'église Saint-François-Xavier de Bromont. À noter que la famille sera présente à l'église à compter de 14h30 afin de recevoir vos témoignages de sympathie.Des dons en sa mémoire, à la Fondation de l'hôpital B.M.P. de Cowansville seraient appréciés. Formulaires disponibles à l'église ou au www.fondationbmp.ca