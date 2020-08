BOULERICE, Marie-Paule



À Montréal, est décédée paisiblement Mme Marie-Paule Boulerice (Grimard), le lundi 27 juillet à l'âge de 87 ans.Elle laisse ses enfants Jean (Janet) et Nicole (Yvon), ses petits-enfants Jean-Luc, Rosalie, Marianne, Émile, James et Clémence, ainsi que Alain, Daniel et Tibérius, grands amis de la famille, son frère Yvan (Louise), sa soeur Marthe (Claude) et de nombreux parents et amis.Elle ira rejoindre son mari bien-aimé Raymond Grimard et ses deux enfants Lise et Pierre malheureusement déjà décédés.Compte tenu des circonstances actuelles, les membres de la famille accueilleront les proches et amis pour une cérémonie à une date ultérieure qui sera annoncée éventuellement par le centre funéraire sur le site www.dignitequebec.com.Vous pouvez communiquer avec la famille afin de recevoir les informations sur la cérémonie en écrivant à :4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC